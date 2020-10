Nous faisons bien plus que des sous-vêtements chauds Made in France !







Notre collection de vêtements Made in France vous protège aussi du froid : t-shirts, caleçons long et leggings pour homme, caracos en laine et soie ou t-shirts à manches longues pour femme. Notre marque Lemahieu est le dernier bonnetier français, nous vous proposons sur notre site une gamme de sous-vêtements thermiques Made in France depuis 1947 dans nos ateliers de Saint-André-lez-Lille en Hauts-de-France. Nous avons sélectionné les meilleures matières comme le coton 100% naturel pour un confort et une efficacité optimale. Entre les intersaisons, choisissez nos sous-vêtements chauds Made in France en coton : première couche idéale sous les vêtements pour un confort et un bien être au quotidien. Avec l’arrivée des premiers froids, privilégiez nos sous-vêtements thermorégulants. Ils maintiendront la chaleur de votre corps à une température constante, et ce quelle que soit votre activité ! A la maison, choisissez d’être à la mode avec nos vêtements d’intérieur en polaire : t-shirts ou caleçons long. Pour les conditions de froids plus intenses ou extrêmes, notre gamme Made in France de sous-vêtements chauds femme en laine et soie ou de sous-vêtements chauds homme en mélange de fibres acrylique et modacrylique, vous assureront une protection thermique optimale.